Dramma questa mattina presto al centro di Torino. Un uomo si è ucciso dopo una lite con una donna, che è rimasta ferita e che ora è ricoverata in ospedale con ferite alla testa. L’uomo che si è tolto la vita è un italiano di quarantacinque anni residente a Milano: è stato individuato dalle volanti della polizia nei pressi del luogo della sparatoria, in corso Vittorio Emanuele II, poco prima che si suicidasse. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, il quarantacinquenne ha estratto una pistola dopo avere avuto un violento litigio con la donna a bordo di una Bmw con targa francese. Il mezzo è stato sequestrato. A dare l'allarme alla polizia sono stati alcuni testimoni che hanno segnalato la presenza in strada di un uomo armato. Quando i poliziotti, intervenuti sul posto, lo hanno raggiunto, l’uomo si è sparato un colpo in testa uccidendosi.

La donna ferita non sarebbe in pericolo di vita – La donna rimasta ferita è una trentunenne di origine ungherese che è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale Cto: in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita. Il movente alla base del tragico gesto, secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe essere sentimentale. Sul caso indaga la squadra mobile. Da quanto emerso, l’arma usata dall’uomo per togliersi la vita era legittimamente detenuta, e forse lui la usava al poligono, anche ma se non aveva il porto d'armi per poterla portare con sé.