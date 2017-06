La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha firmato i decreti che definiscono i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2017-2018. Parliamo di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria, Architettura, Professioni sanitarie, Medicina in lingua inglese e Scienze della Formazione Primaria. I candidati che vogliono partecipare alle prove di ammissione alle facoltà a numero chiuso potranno iscriversi dal 3 al 25 luglio esclusivamente on line sul portale www.universitaly.it.

Ridotti i posti per Medicina e Architettura – Per Medicina e Odontoiatria sono previsti, come lo scorso anno, 60 quesiti a risposta multipla: 2 di cultura generale, 20 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e matematica. La prova di ammissione si svolgerà il 5 settembre e per il suo svolgimento sarà assegnato un tempo di 100 minuti. Il Miur fa sapere che i posti disponibili sono, ad oggi, 9100 per Medicina e Chirurgia e 908 per Odontoiatria. Meno chance dunque per gli aspiranti medici. Lo scorso anno, i posti disponibili furono infatti 9224. La prova di ammissione di Medicina Veterinaria è in calendario il prossimo 6 settembre e i posti ad oggi disponibili sono 655. La prova di ammissione alla facoltà di Architettura si svolgerà invece il 7 settembre e i posti disponibili sono 6873. Anche in questo caso, dunque, meno posti rispetto allo scorso anno: per l’anno 2016-2017 erano stati 6991. Il Miur fa sapere anche che per Medicina e Odontoiatria, Veterinaria, Architettura, le graduatorie nazionali saranno pubblicate il 3 ottobre 2017.

Di seguito il calendario completo delle prove fornito dal Miur: