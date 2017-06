Alle 8.30 di oggi, 15 giugno, sono cominciate le Prove Invalsi di terza media per 560.000 fra studentesse e studenti con un test ‘speciale' di matematica e italiano, per un totale di più di 31.000 classi coinvolte. Le successive sessioni suppletive – qualora fosse necessario – si svolgeranno rispettivamente giovedì 22 giugno o lunedì 4 settembre, sempre con inizio alla stessa ora. 75 i minuti di tempo per ciascuna delle due discipline, in mezzo un intervallo di 15 minuti.

Test e risultati, con la griglia di soluzione sono stati pubblicati sul sito dedicato agli Invalsi 2017.

Il test invalsi è lo stesso su tutto il territorio nazionale e svolto contemporaneamente in tutti gli istituti, che invece, per quanto riguarda le altre prove, hanno calendari autonomi. Ma la prova vale nel calcolo del voto finale dell’esame di terza media. La differenza, però, è che mentre gli altri scritti vengono preparati internamente alla scuola, questa viene elaborata esternamente e serve a dare un giudizio sia agli studenti, sia alla qualità del sistema scolastico. Anche per questo è quella che mette più apprensione ai ragazzi. Va comunque detto che dal prossimo anno, coll’entrata in vigore dei decreti attuativi della Buona Scuola, le cose cambieranno: gli studenti infatti dovranno affrontare tre scritti e un colloquio, mentre oggi le prove sono quattro più l'orale. Nel nuovo Esame ci saranno: una prova di italiano, una di matematica, una prova sulle lingue straniere, un colloquio per accertare le competenze trasversali, comprese quelle di cittadinanza. L’Invalsi si svolgerà nel corso dell'anno scolastico, non più durante l'Esame.

Nei giorni scorsi sono arrivati gli auguri del ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli. "Gli Esami conclusivi del I ciclo sono un momento di sintesi e di passaggio molto importante nella vita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi – sottolinea la Ministra Valeria Fedeli -. A chi sta sostenendo le prove in questi giorni va un caloroso in bocca al lupo. Un grande ringraziamento va poi alle docenti e ai docenti che hanno accompagnato studentesse e studenti nel loro percorso di preparazione e che sono al loro fianco durante questi Esami".