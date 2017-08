Notte di paura in provincia di Imperia a San Bartolomeo al Mare. Riccardo Modugno, turista di 56 anni, imprenditore edile di Grugliasco, ha minacciato alcuni ambulanti nordafricani con la sua pistola Beretta, tenendoli sotto tiro all'interno di un gazebo. E' successo nella notte, poco dopo le tre. L'uomo era sotto l'effetto di alcolici. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della stazione di Diano Marina e del Nucleo radiomobile, Modugno era infastidito dal rumore e dalle voci degli ambulanti, che sentiva dalla sua abitazione in via Capri, e così è sceso in strada armato.

I carabinieri lo hanno fermato prima che potesse sparare e ferire gli ambulanti. L'uomo è stato bloccato, disarmato e arrestato. Condotto in casa si trova ora ai domiciliari. Nel suo appartamento i carabinieri hanno trovato anche un'altra pistola, una Glock, anche questa regolarmente registrata come la prima. L'uomo avrebbe però il porto d'armi solo a uso sportivo. Domani sarà processato per direttissima: dovrà rispondere di minacce aggravate e porto illegale d'arma, dal momento che la pistola non poteva essere utilizzata al di fuori del tragitto casa-poligono di tiro. Potrebbe anche essere accusato di sequestro di persona.