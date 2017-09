Un fortissimo terremoto pari a magnitudo 8.4 sulla scala Richter è stato registrato poco fa in Messico. L'epicentro è localizzato in mare, davanti alla costa del Paese nordamericano, per questo è scattata immediatamente l'allerta tsunami in tutta l'area. La scossa di terremoto è stata talmente violenta da essere avvertita sia in Messico sia nel confinante Guatemala e ha causato danni e vittime. Il sisma è stato distintamente avvertito da tutta la popolazione locale che in massa è scesa in strada in preda alla paura.terremoto, considerato il più violento dopo quello devastante del 1985,

L'epicentro sarebbe al largo della costa sud occidentale del paese ma, secondo fonti locali, sarebbe sta avvertita chiaramente anche a Città del Messico dove la gente si è riversata improvvisamente in strada abbandonando gli edifici e cercando di mettersi al riparto dai possibili crolli. Il terremoto, considerato il più violento dopo quello devastante del 1985 ha scosso anche l'Angelo dell'indipendenza, lo storico monumento che si trova nella capitale e già crollato durante il terremoto del 1957.

In Guatemala si è verificato un istantaneo blackout e diverse città sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità che monitorano la situazione hanno fatto scattare l'allerta inondazioni e tsunami anche per Ecuador, Nicaragua, Panama,Honduras, El Salvador e Costa Rica dove sono già iniziate le evacuazioni precauzionali delle popolazioni che vivono nelle aree costiere interessate. Il rischio è di onde alte fino a tre metri.

Secondo i rilievi dei sismografi del Geological Survey degli Stati Uniti, il terremoto in Messico sarebbe di magnitudo 8.1. ed è stato registrato alle 22:49 di giovedì ora locale, le 6:49 di venerdì in Italia nelle immediate vicinanze della costa dello Stato del Chiapas, in Messico, al confine col Guatemala, a circa 87 chilometri a sud ovest della cittadina di Pijijiapan. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di circa 70 chilometri. Secondo le autorità locali, invece, il terremoto sarebbe addirittura di magnitudo 8.4 e con profondità di appena 19 chilometri anche se a oltre 130 chilometri dalla città più vicina, Tonalá.

La scossa principale è stata seguita da altri terremoti molto intensi, il primo appena dieci minuti dopo pari a magnitudo 5.7, seguito da almeno altre tre scosse superiori a magnitudo 5. Secondo alcuni media locali in molte zone ci sarebbero stati crolli e danni consistenti ma anche delle vittime. In particolare vengono segnalati almeno cinque morti in Messico e uno in Guatemala, nello Stato di San Marcos. Tra di loro ci sarebbero purtroppo anche due bambini, deceduti nello Stato di Tabasco. Il governatore dello Stato, Arturo Nunez, ha detto che uno è morto in seguito al crollo di un muro, mentre l'altro è deceduto in ospedale quando è mancata l'elettricità perché era collegato al respiratore automatico. Altre tre vittime sono state registrate a San Cristobal de las Casas, nello Stato del Chiapas. Il governo messicano ha per laq giornata di venerdì ha chiuso tutte le scuole per poter accertare eventuali danni.