Qualche secondo prima delle 13 è stata avvertita una scossa di terremoto, breve ma intensa, nella zona di Ancona. Numerose le chiamate giunte ai vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti su quanto accaduto. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto magnitudo 2.6 ed è avvenuto in mare nella zona della Costa Marchigiana Anconetana alle ore 12.59 a una profondità di dieci chilometri. I Comuni più vicini all’epicentro, oltre ad Ancona, sono Falconara Marittima, Camerano, Sirolo, Offagna, tutti nella provincia di Ancona.

In corso accertamenti, la scossa di terremoto avvertita dalla popolazione – Diverse le segnalazioni sui social network di persone che hanno avvertito distintamente la scossa di terremoto. Al momento comunque non si segnalano danni a cose o persone. Solo tanta paura, dunque, per la popolazione che ha sentito il terremoto. Il sisma, da quanto si apprende, è stato preceduto da un boato.