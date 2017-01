E' stata anticipata da polemiche e ha fatto discutere non poco, nei giorni scorsi, l'annunciata inaugurazione del Lokura, ristorante giapponese sito in via Oriani 38, a Bologna. Il locale, infatti, aveva annunciato l'intenzione di "aprire le danza" con il naked sushi, ovvero con un corpo semi-nudo di una donna sul quale adagiare le pietanze offerte ai commensali. L'iniziativa effettivamente si è svolta, come da programma, e il ristorante ha aperto ieri sera. Come spiegano i siti specializzati, l'’opening party è stato affidato a We Love Echoes e Andrea Camurri Entertainement e ha visto la partecipazione del dj Marco Orea Malià, e il live body painting di Alessandro Malossi. “Un locale – hanno dichiarato i proprietari – che vi affascinerà non solo per l’aspetto esteticamente raffinato, ma per l’originalità delle preparazioni, realizzate con una grande attenzione alla qualità delle materie prime: dal pesce fornito freschissimo da Brunelli, la più famosa pescheria della città, e sfilettato con arte, al riso importato direttamente dal Giappone“.