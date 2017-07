in foto: Il momento della caduta.

Alle 11.50 di venerdì 14 luglio un uomo alla guida del suo pick-up è "volato" dal Puente José León de Carranza, uno dei due lunghi ponti che collegano Cadice al resto della Spagna. La dinamica dell'incidente avrebbe fatto presupporre il peggiore degli epiloghi, ma grazie ad una serie di circostanze fortunate l'autista è vivo e non ha riportato praticamente alcun danno serio. Le telecamere di sicurezza del Ministero dell'interno spagnolo hanno ripreso ogni singolo momento della scena: l'automobilista, per evitare di travolgere due auto che si stavano scontrando e di accrescere il danno coinvolgendo altri conducenti, ha deciso di girare a destra, ha perso il controllo della vettura e si è trovato contro il guardrail. La barriera non è riuscita a contenere l'impatto e l'auto è volata giù.

La prima circostanza fortunata, nella sventura di dover evitare un incidente, è stato che l'impatto con l'acqua non gli ha fatto perdere i sensi. La seconda fortuna è stato il condizionatore rotto. È solo grazie a questo danno che l'uomo si è trovato in acqua con il finestrino aperto. Viceversa, infatti, avrebbe avuto grande difficoltà ad aprire la portiera e risalire a galla. Il caso è stato generoso una terza volta facendo passare su quel ponte, nello stesso momento, un agente spagnolo non in servizio. Il poliziotto, Miguel Angel Comesaña, è andato al porto e, grazie anche all'autorità che rivestiva, ha avuto modo di poter condurre un gommone sul posto. Qui hanno trovato l'automobilista "abbracciato" ad un pilastro del ponte. "È nato una seconda volta", ha commentato l'agente alla stampa iberica.

La compagna della vittima dell'incidente è incinta e l'uomo ha tenuto a tenere all'oscuro la partner per qualche ora, preoccupandosi prima di tutto di comunicarle l'accaduto in prima persona.