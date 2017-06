Ha trovato la morte facendo bungee jumping a causa di un tragico malinteso: l’incidente è avvenuto due anni fa sul ponte Cabezon de la Sal in Cantabria, in Spagna. La vittima si chiamava Vera Mol, olandese di 17 anni, caduta nel vuoto senza imbracature a causa, sembra, dell'irresponsabilità dell'istruttore, che ora andrà a processo. La giovane infatti non era stata legata nel momento in cui si era gettata dal ponte.

Negli ultimi giorni, come scrive il Daily Mail, i giudici che si sono occupati del caso hanno stabilito che determinati per la tragedia sarebbero state le parole dell’istruttore che la stava seguendo, pronunciate in un inglese maccheronico e dunque poco comprensibile da parte della giovane. L’uomo avrebbe infatti intimato a Vera di non saltare ancora, esclamando “no jump”. La teenager avrebbe però capito “now jump” (‘salta ora’): uno scarto minimo che però ha fatto sì che un divieto divenisse un’autorizzazione. Secondo il tribunale di Cantabria, nel nord della Spagna, determinanti sono state proprio le scarse competenze in lingua inglese dell’istruttore.

Ma non è tutto: l’uomo infatti non si sarebbe sincerato della maggiore età di Vera (che per l’appunto non aveva ancora compiuto 18 anni, età minima richiesta per partecipare all’attività); inoltre lo stesso ponte non sarebbe stato adatto al bunjee jumping secondo le normative spagnole. Da parte sua, la società Flowtrack, che gestisce la compagnia di bungee jumping che ha impiegato l'uomo, afferma che è stato un incidente. La questione è quindi finita in un’aula di tribunale.