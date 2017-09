Come accaduto in altre occasioni, avevano deciso di ritrovarsi tutti insieme in una zona boschiva del Senese per giocare a War Game tra di loro, vestiti come militari e armati di fucili mitragliatori finti, ma mai si sarebbero aspettati durante le attività di ritrovarsi di fronte ad un vero cadavere nascosto nelle boscaglia. È quanto capitato nella mattinata di martedì ad un gruppo di giovani che si trovavano in un bosco tra Montepulciano e Chianciano Terme, in provincia di Siena.

Dopo la macabra scoperta ai ragazzi non è rimasto che chiamare i carabinieri per dare l'allarme. Sul posto sono accorsi subito i militari e poco dopo il pm di turno Aldo Natalini e il medico legale. Dai primi rilievi effettuati da quest'ultimo sul cadavere, come prima ipotesi gli inquirenti danno come probabile quella del suicidio.

Sul cadavere infatti sono stati riscontrati segni evidenti attorno al collo e vicino all'uomo è stato trovato un laccio, con ogni probabilità una corda o una cintura con la quale l'uomo si sarebbe tolto la vita. La morte risalirebbe a qualche settimana fa anche se pare nessuno abbia denunciato la scomparsa dell'uomo. Dai primi accertamenti, la vittima sarebbe un 50enne della zona. Maggiori chiarimenti sul caso si potranno avere però solo dopo gli esami dell'autopsia, già disposta dalla Procura.