La stagione degli esodi estivi deve ancora entrare nel vivo con il primo bollino nero previsto per il 5 agosto, ma la sicurezza stradale è questione che prescinde dall'estate. La "Direttiva Minniti", dal nome del Ministro dell'Interno Marco Minniti, punta ad introdurre la tolleranza zero sulle strade italiane, mirando allo stesso tempo a un comportamento trasparente nei confronti dell'automobilista. Per questo motivo, se da un lato si invita a non usare gli autovelox per fare cassa, dall'altro si invita a un maggio e più mirato uso della tecnologia".

Gli incidenti stradali mortali sono aumentati: secondo i dati della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, fino a metà luglio 2017 l'incremento dei decessi è stato del +1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sulla base di questa preoccupante statistica, il Ministero dell'Interno ha optato per una direttiva che, si spiega in una nota, "ha l’intento di favorire l’impiego diffuso della tecnologia non a fini esclusivamente sanzionatori, ma in modo funzionale e coerente con l’obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali".

Con lo stesso spirito, durante la settimana ha tenuto banco la discussione sull'inasprimento o meno delle pene per gli automobilisti impegnati contemporaneamente nella guida e nell'uso del cellulare. Un confronto che ha portato infine al raddoppiamento delle pene e alla possibile sospensione della patente di sei mesi. La Direttiva Minniti stabilisce introduce in più le seguenti novità