in foto: L'attrice Pamela Anderson insieme al falso principe

Per anni un cinquantasettenne triestino di nascita e torinese d’adozione è riuscito a spacciarsi per il principe Stefan Cernetic, reale di Montenegro e Macedonia, e così facendo ha “scroccato” soggiorni di lusso ed è riuscito a farsi ricevere da alti prelati, sindaci di tutta Europa e vari personaggi del mondo dello spettacolo. Ma alla fine il falso principe e il suo fido accompagnatore, un sessantatreenne della provincia di Avellino con molti precedenti per truffa fatto passare per ambasciatore macedone in Italia, sono stati smascherati in Puglia. I due sono stati denunciati a piede libero per falsa attestazione di identità personale oltre che possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi.

Indagine scattata la scorsa estate – L’attività di indagine ha avuto inizio nell’agosto dello scorso anno quando il ministero degli Affari Esteri ha segnalato che Cernetic, durante la sua visita in Puglia ospite di un imprenditore del Barese, aveva utilizzato una Mercedes con insegne della Repubblica del Montenegro e adesivi del Corpo Diplomatico, precisando che lo stesso non era in realtà un funzionario dell'ambasciata del Montenegro in Italia e quindi non godeva di alcuna immunità o privilegio. Nel frattempo lui, nel periodo dal 5 al 31 luglio 2016, aveva trascorso presso un resort di Fasano un periodo di vacanza nel corso del quale ha incontrato rappresentanti del clero, della politica e dell'imprenditoria pugliese. Secondo gli investigatori si trattava di una “pantomima” per soggiornare senza pagare in località extralusso.

Tante le "vittime" del finto principe – Tante le “vittime” dell’uomo: dalla più nota delle bagnine della tv, Pamela Anderson, insignita del titolo di contessa dei Gigli a Santa Margherita Ligure per investitura del finto principe, al sindaco di Monopoli Emilio Romani, immortalato in fascia tricolore durante la cerimonia di ricevimento del sedicente reale.