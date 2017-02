Dramma nella serata di ieri sull'autostrada A19 Palermo-Catania, vicino allo svincolo di Trabia, dove una donna si dà fuoco. Le cause dell’insano gesto sono ora al vaglio della procura di Termini Imerese. La donna, sulla cinquantina, stava percorrendo la strada in direzione del capoluogo siciliano, quando ha fermato l'auto nella corsia di emergenza, è scesa, si è cosparsa di benzina e ha appiccato il fuoco. I primi a soccorrerla sono stati gli automobilisti che, dopo essersi fermati in autostrada, hanno lanciato l'allarme alla polizia e al 118. La donna, originaria di Palermo ma residente a Termini Imerese, è stata trasferita d'urgenza al Centro grandi ustioni dell'ospedale Civico. I medici hanno giudicato gravi le sue condizioni. Le indagini sono state affidate dal magistrato di turno alla polizia stradale. Gli agenti della polstrada stanno cercando di rintracciare i familiari per comunicare la notizia.