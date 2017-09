Gaia Giulianini è tra le più giovani insegnanti d'Italia, ha solo 22 anni. Entrare a scuola come docente di ruolo di questi tempi è già una notizia, ma a quest'età la storia ha quasi dell'incredibile. La giovane insegnerà all'istituto professionale Comandini nella sede di Galeata e all'Istituto aeronautico di Forlì, dove insegnerà disegno in prima e costruzioni in terza. La sua è una vicenda che dà speranza a molti giovani aspiranti insegnanti: ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato pochi mesi dopo aver sostenuto la prova del concorso, lo scorso 26 luglio. Il 25 agosto è stata convocata a Bologna per la firma definitiva.

Gaia si è diplomata all'Istituto tecnico tecnologico Marconi di Forlì, e ha ottenuto la sua prima supplenza all'età di 19 anni, un record. "Mi ero diplomata pochi mesi prima, non me l'aspettavo. E' stata un'esperienza stranissima e bellissima", racconta la ragazza. Ora la docente avrà solo pochi anni in più rispetto ai suoi allievi: "Essere una giovane insegnante è sicuramente un vantaggio, capisci i ragazzi e loro si aprono più volentieri. Ma è stato difficile in questi anni instaurare un rapporto di rispetto".

In questi ultimi tre anni ha lavorato sempre come supplente nella provincia di Forlì, e poi è arrivato il concorso. Gaia si è diplomata all'Iti Marconi, un istituto tecnico industriale. Subito dopo aver terminato la scuola si è iscritta alle graduatorie di terza fascia come docente tecnico-pratico nella classe di concorso in scienze tecnologiche e meccaniche: "Avevo un punteggio basso e poi sapevo bene quanto ci mettono gli insegnanti ad entrare a scuola. E anche dopo: anni di precariato. Proprio non credevo di essere chiamata". Ma si sbagliava. Gaia racconta di essersi commossa dopo aver ricevuto la prima telefonata, in cui da un istituto di Cesena per geometri le proponevano la prima supplenza. Ora la sua strada è tutta in discesa.