I corpi senza vita di due persone sono stati rinvenuti nella notte in un casolare nella frazione parmense di San Prospero. Si tratta di una donna e un transessuale. Su un cadavere sono i segni di uno strangolamento, sul secondo sono invece visibili ferite da arma da taglio. La scoperta è stata fatta ieri sera in via Angelica (il casolare ospita l'Angelica Vip Club) grazie ad una telefonata alle forze dell'ordine sul posto, nella quale si faceva intuire che una delle due vittime era irrintracciabile da troppo tempo via telefono. I corpi erano all’interno di uno degli appartamenti della struttura. Le indagini sono seguite dalla squadra Mobile della polizia: l'ipotesi è duplice omicidio .Sul posto, oltre agli agenti della polizia, anche il pubblico ministero della Procura di Parma. Il delitto potrebbe essere maturato in ambienti della prostituzione transessuale.