Usa, aprono il supermercato al mattino e trovano il cadavere del collega nel freezer: morto la sera prima La macabra scoperta da parte dei colleghi di lavoro della vittima che, alla riapertura del supermercato al mattino, si sono trovati di fronte alla terribile scena del cadavere congelato. La vittima sarebbe rimasta nel congelatore dalla sera prima senza che nessuno ne denunciasse la scomparsa e si accorgesse della sua presenza.

A cura di Antonio Palma

Un uomo è stato trovato morto all'interno di un congelatore di un supermercato dove lavorava e dove sarebbe rimasto dalla sera prima senza che nessuno ne denunciasse la scomparsa e si accorgesse di lui. A fare la macabra scoperta i colleghi di lavoro della vittima che martedì, alla riapertura del punto vendita a Raleigh, nella Carolina del Nord, In Usa, si sono trovati di fronte alla terribile scena del cadavere congelato.

L’allarme è scattato nella prima mattinata di martedì scorso 10 settembre quando i colleghi dell’uomo si sono presentatati per un nuovo turno nel supermercato, scoprendo che era aperto e che nel congelatore vi era l’uomo ormai morto. Immediata la richiesta di aiuto con una chiamata di emergenza ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Il dipartimento di polizia di Raleigh ha confermato che gli agenti sono giunti sulla scena alle 7:05 del mattino, dopo che i colleghi dell'uomo avevano trovato il suo corpo nel congelatore del supermercato. Gli agenti hanno affermato che al momento non vi sono elementi che facciano sospettare un crimine e si ipotizza un decesso per cause naturali anche se le indagini sono ancora in corso.

La polizia spiega che l’uomo è stato vittima di una emergenza medica lunedì sera quando era solo nel supermercato ed è morto nel congelatore. L'identità della vittima però non è stata resa nota così come non sono stati chiariti i dettagli sulla natura dell'emergenza medica.

Il supermercato Food Lion in cui è avvenuto l'incidente ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni ma la catena di cui faceva parte ha spiegato che la vittima era un associato. "Food Lion è profondamente addolorata per l'inaspettata perdita del nostro associato", ha detto infatti un portavoce a Usa today, porgendo le condoglianze alla famiglia e agli amici dell’uomo.

"Come sempre, la sicurezza e il benessere dei clienti e degli associati sono priorità quotidiane per Food Lion e ci impegniamo a garantire un luogo sicuro in cui lavorare e fare acquisti", ha affermato il portavoce, assicurando che stanno collaborando con le autorità locali nelle indagini.