Un insetto morto nella scatoletta di tonno. Una sorpresa assolutamente stomachevole quella fatta da Paola Bastianello, di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. La donna si apprestava a cucinare, quando, dopo aver aperto il cibo inscatolato, per poco non l’è venuto da vomitare. La foto del parassita all’interno del piatto con affianco il tonno è stata prontamente caricata su Facebook dalla sfortunata protagonista di questa storia. “Avevo acquistato il tonno un paio di settimane fa in un supermercato di Cittadella”, racconta la donna ai quotidiani locali. “Ieri a pranzo dovevo preparare una pastasciutta al tonno per la mia famiglia e ho messo il pesce in un piatto: di solito butto direttamente in pentola, ma stavolta ho fatto questo passaggio in più ed è stata una fortuna”. Lo stupore è stato grande, quando ha visto quello strano essere nero : “Bene, guarda un po’ che c’è dentro il tonno”, ha commentato con ironia. “Poi abbiamo guardato bene: i miei figli dicono sia una mosca, secondo me invece è uno scarafaggio”, dice.

La foto caricata sul social network è diventata virale e ha generato molti commenti: “Non è possibile, che schifo, con tutto quello che costa il tonno”, “Chissà quante cose mangiamo senza saperlo”, “Ti è andata bene, una mia amica ha trovato dentro un cerotto sporco di sangue” scrivono amici e conoscenti. E c’è chi la invita a rivolgersi alle autorità competenti: “Non ci salviamo da niente… Igiene, pulizia, non interessa a nessuno, importano solo i guadagni. Denuncia, non fare finta di niente”, “Vai dove hai comperato il tonno, non si sa mai, magari ti regalano una spesa gratis”. E Paola effettivamente ha chiamato la società che produce il tonno in questione, inviando poi una mail all’azienda genovese, con la foto del piatto – bene in vista il tonno e ovviamente l’animaletto – ed il codice della scatoletta per capire come il fastidioso intruso sia finito lì.