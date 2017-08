Un incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A14, tra Senigallia e Marotta, all’altezza di Cesanella, ha causato non pochi disagi agli automobilisti. Intorno alle 7.50 del mattino per cause ancora da chiarire un’auto che trainava una roulotte e un furgone si sono scontrati con conseguente dispersione di materiale sulla sede stradale, all'altezza del km 191. Entrambi i mezzi si sono ribaltati, con la roulotte che è andata completamente distrutta. Quattro persone sono rimaste coinvolte nell’incidente stradale e sono state assistite dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Sul luogo è giunta l’eliambulanza insieme al personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Da quanto si apprende, i feriti non dovrebbero essere in gravi condizioni.

Autostrada chiusa e chilometri di coda – Gravi i disagi alla circolazione: l’autostrada A14 è rimasta chiusa un’ora fra i caselli di Senigallia e Marotta prima di essere parzialmente riaperta al traffico e in direzione nord si sono create code di tre chilometri. Agli automobilisti ferma in coda è stata distribuita dell’acqua.