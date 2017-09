Si era alzato molto presto, come faceva tutte le mattine, per recarsi al lavoro in una panetteria in cui aveva trovato impiego ma un tragico destino ha voluto che sul posto di lavoro che aveva tanto cercato non ci arrivasse mai più a causa di un tragico incidente stradale. Così è morto a soli 26 anni Edoardo Zanardi, un ragazzo residente a Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia. Il giovane si è schiantato all'alba di giovedì con la sua auto contro un furgone che viaggiava nella stessa direzione nel tratto iniziale del raccordo autostradale che collega la sua città a La Spezia dove era diretto.

Soccorso dai medici del 118 giunti sul luogo dell'incidente, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nonostante le manovre di rianimazione sul posto, i sanitari hanno dovuto dichiarane il decesso poco dopo per arresto cardiorespiratorio. Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica dello schianto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che il giovane si sia ritrovato improvvisamente davanti il furgone rimasto in panne e, nonostante la frenata, non sia riuscito a evitare l'impatto.

Praticamente illeso il conducente dell'altro veicolo, un uomo tunisino di 37 anni residente al La Spezia. Il suo furgone , centrato in pieno, è rimasto distrutto ma lui era appena uscito per segnalare l'avaria. nell'impatto il mezzo lo ha sfiorato ma lui si è salvato. È stato comunque trasportato al pronto soccorso della Spezia per accertamenti. perché era in stato di shock