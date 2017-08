Il concerto della band americana Allah-Las a Rotterdam, in Olanda è stato annullato per una non meglio precisata “minaccia terroristica”. Sono stati gli stessi organizzatori dell'evento a darne notizia sull’account ufficiale Twitter. La polizia ha evacuato il luogo dove si sarebbe dovuto svolgere il concerto, l'ex silos Maassilo, rivelano i media olandesi, su indicazione della polizia spagnola, dove sono in corso le indagini per gli attacchi di Barcellona e Cambrill: la tv olandese ha trasmesso le immagini degli spettatori scortati fuori dagli agenti che indossavano giubbotti anti-proiettile. Successivamente, vicino al luogo del concerto la polizia ha trovato un furgone con targa spagnola carico di bombole di gas. L'autista del mezzo è stato poi arrestato. Lo ha rivelato il sindaco della città olandese

Ad ogni modo la situazione attorno al locale dove si sarebbe dovuto tenere il concerto è "sotto controllo", secondo la polizia. Le autorità in un comunicato ha aggiunto di non aver effettuato nessun arresto. La band è stato fatta uscire dal retro, scortata dalle forze dell'ordine. La zona è tuttora isolata.

C'è da dire che Allah-Las un anno fa avevano ricevuto molte "critiche" per il nome. "Abbiamo scelto Allah perché volevamo una parola che avesse un che di sacro, ma non volevamo offendere nessuno", aveva spiegato in un'intervista al Guardian il leader del gruppo Miles Michaud. "Quando riceviamo email di protesta rispondiamo e spieghiamo le nostre ragioni. Di solito ci capiscono e tutto si risolve", aveva detto ancora.

I precedenti.

La mente per molti deve essere andata allo scorso 22 maggio, quando alla Manchester Arena un kamikaze, Salman Abedi, si è fatto esplodere al termine del concerto della cantante Ariana Grande. L'attentato ha provocato la morte di 22 persone, sopratutto bambini, e ragazzini e almeno 120 feriti. E indubbiamente la polizia ha temuto il ripetersi della strage di Parigi al teatro Bataclan, obiettivo principale dalla cellula jihadista che il 13 novembre del 2015 ha colpito Parigi, mentre si esibiva un’altra band americana, gli Eagles of Death. In quell'occasione le vittime furono 90 (in totale 130 persone persero la vita nella capitale parigina per mano dell'Isis).