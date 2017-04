Le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, Palazzo Barberini e Galleria Corsini, rimarranno aperte lunedì 1 maggio 2017 e consentire anche nel giorno di festa ai visitatori di trascorrere qualche ora all'insegna dell'arte e della cultura. Saranno ben tre le mostre speciali, oltre l'imperdibile collezione, che sarà possibile visitare presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma.

Le mostre alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma.

Saranno ben tre le mostre speciali che è possibile visitare presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma.

Dario Fo e Franca Rame: Il mestiere del narratore.

Fino al 25 giugno 2017, la mostra "Dario Fo e Franca Rame: il mestiere del narratore", a cura della Compagnia Teatrale Fo-Rame, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Un evento per ricordare due degli artisti più importanti a livello nazionale ed internazionale che hanno segnato oltre mezzo secolo di storia culturale e teatrale italiana.

Gli episodi salienti della loro vicenda artistica, l’attualità storico-politica dell’epoca e le loro opere teatrali sono raccontati con le parole dei due artisti attraverso i pannelli descrittivi che accompagnano la lettura dell’esposizione.

"Venezia Scarlatta" alla Galleria Orsini.

Nelle Galleria Corsini, invece, sei capolavori della storia dell'arte frutto dell'ingegno dei pittori veneziani del XVI secolo, da Lotto a Savoldo, provenienti dai più grandi musei del mondo finalmente riuniti in un'unica mostra. È quando accade fino all'11 giugno alle Gallerie Nazionali di Arte Antica, nella sede di Palazzo Barberini a Roma, con la mostra "Venezia scarlatta: Lotto, Savoldo, Cariani".

Daniele da Volterra. I dipinti d'Elci.

Per il pubblico che deciderà di trascorrere il 1 maggio alle Galleria Nazionali di Arte Antica, di Roma, un'occasione per ammirare i due dipinti, Elia nel deserto e la Madonna con il Bambino, San Giovannino e Santa Barbara, considerati dalla critica come capolavori assoluti, raramente esposti al pubblico, custoditi da oltre un secolo nella collezione privata senese dei Conti Pannocchieschi d’Elci.

Galleria Corsini rimarrà regolarmente chiuso martedì 2 maggio, mentre Palazzo Barberini osserverà il riposo mercoledì 3 maggio.