Riscatto degli anni universitari gratis per i nati dal 1980 al 2000. È la proposto avanzata dal sottosegretario all'Economia Pierpaolo Barretta, che è essere intenzionato a introdurre questa possibilità per aiutare le generazioni più penalizzate dalle varie riforme del sistema pensionistico. In sostanza la proposta mira a concedere a tutti i laureati nati tra il 1980 e il 2000 una quota di di contributi figurativi che possano in qualche modo aumentare gli anni contributivi e, dunque, diminuire l'età pensionistica minima in cui il soggetto potrà in futuro andare in pensione.

Il riscatto della laurea, in realtà, è sempre esistito, ma a titolo oneroso: riscattare 5 anni di studi universitari, infatti, può costare cifre molto alte, che sono parametrate non solo all'effettivo ammontare di reddito a disposizione del contribuente che lo richiede, ma anche all'età effettiva al momento della domanda. In sostanza, più ci si avvicina all'età pensionabile e più il reddito è alto, più la richiesta contributiva sarà alta. Riscattare la laurea, dunque, può arrivare a costare decine di migliaia di euro. Spiega Andrea Bassi sul Messaggero