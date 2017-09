Un nuovo caso di malaria potrebbe essersi registrato in Italia. Una donna è stata ricoverata nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre al reparto di Malattie infettive dell'Ospedale "Infermi" di Rimini con sintomi compatibili a quelli dell'infezione malarica. Lo ha reso noto l'Asl della città romagnola, sottolineando che la paziente in questione è di origine africana, ma da tempo residente in provincia di Forlì – Cesena. Tuttavia, era da poco rientrata da un viaggio nel suo paese d'origine.

Al momento la positività alla malaria è solo sospetta e gli esiti definitivi dei test si avranno nelle prossime ore. Sottoposta a cure adeguate, le condizioni della donna non sono gravi. Come da protocolli, è stata informata l'Igiene Pubblica per l'eventuale relativa indagine epidemiologica. Tuttavia, si ricorda che la trasmissione della malaria non avviene attraverso contatti da persona a persona, ma solo tramite puntura di zanzara del genere anophele, non presente in Italia.

Continuano così ad aumentare i casi di malaria nel nostro Paese dopo la morte della piccola Sofia Zago, deceduta a soli 4 anni a Trento per complicanze cerebrali di questa patologia. Solo qualche giorno fa se ne erano registrati altri due a Bologna, quando ad essere ricoverata è stata una bambina di 5 anni, oltre a una giovane donna incinta, le cui condizioni sono apparse sin da subito critiche.