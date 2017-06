Momenti di panico questa mattina nel Tribunale di Reggio Emilia, dove una donna di nazionalità marocchina è stata aggredita dal marito, un connazionale di 39 anni, nei pressi del bar. L'uomo le ha gettato in faccia una sorta di polvere urticante di colore giallo e del liquido (forse acqua), che a contatto con la pelle ha avuto conseguenze molto dolorose. Secondo i media emiliani potrebbe essersi trattato di acido. Il tutto è accaduto intorno alle 11. La coppia era al palazzo di giustizia per una causa di divorzio.

Stando a quanto rende noto Reggio Online i due si sono incontrati questa mattina al bar del tribunale intorno alle 10 e 30 per fare colazione insieme. Improvvisamente il 39enne ha afferrato l'ex moglie per il collo e – tenendola ferma – le ha gettato in faccia la polvere. La donna quindi si è accasciata a terra in preda a forti dolori. Altri testimoni hanno detto che nell’aria si avvertiva distintamente l’odore di ammoniaca.

Nel bar del palagiustizia si sono precipitate le forze dell’ordine, che hanno bloccato e arrestato l'uomo. La donna, invece, è stata prima soccorsa dal personale del bar, quindi trasportata in ospedale dall’ambulanza per gli accertamenti del caso. Su quanto si è verificato indagano i carabinieri della stazione di Santa Croce. Tra gli avventori del bar si è generato il panico e durante i concitati momenti sono tutti fuggiti.

La vicenda è stata commentata Gianluca Vinci, segretario della Lega Nord Emilia: “Quello accaduto questa mattina in tribunale a Reggio è l’ennesimo atto violento ai danni di una donna nella nostra città, è vergognoso che nel Palazzo di Giustizia non ci siano i controlli necessari per impedire episodi simili".