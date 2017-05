Assurda avventura nelle scorse ore per un ragazzo di 22 anni a Reggio Emilia. Il giovane infatti si è addormentato sull'autobus di linea che aveva preso per tornare al suo alloggio e, non accorgendosi della fine della corsa, è rimasto a bordo rimanendo bloccato all'interno della rimessa dei bus dove il mezzo era stato parcheggiato. Protagonista della storia un ragazzo del Gambia ospitato in un struttura ricettiva nel comune di Boretto. Proprio per raggiungere la struttura l'uomo aveva preso l'autobus da Reggo Emilia, ma suo malgrado è rimasto a bordo senza che nessuno si accorgesse di lui.

L'autista infatti a fine turno, credendo che il mezzo fosse vuoto, lo ha parcheggiato come sempre nel deposito che è rimasto chiuso fino al mattino successivo. Il 22enne si è svegliato così da solo rinchiuso nella rimessa ed è stato liberato solo molte ore dopo dai carabinieri, allertati dai residenti che si erano preoccupati per gli strani rumori provenienti da locali dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico in provincia di Reggio Emilia. L'uomo infatti avrebbe iniziato a colpire la serranda del locale con i pugni per attirare l'attenzione riuscendo a farsi sentire dai residenti che, insospettiti dai rumori, hanno chiamato il 112. Quando i carabinieri son arrivati sul posto hanno scoperto cosa erano quei rumori e hanno provveduto a riaccompagnare il 22enne nella residenza che lo ospita.