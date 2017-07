Undici ragazzini di età compresa tra i tredici e i sedici anni sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso per aver pestato, con calci e pugni, un altro minorenne all’uscita di scuola. La vittima è un quattordicenne che dopo l’aggressione è finito in ospedale per le ferite riportate alla regione lombare, alla schiena e alla testa. I carabinieri di Luzzara, paese della Bassa reggiana, hanno ricostruito l'episodio – che è avvenuto lo scorso 30 aprile – e hanno identificato tutti i componenti della banda. Secondo quanto accertato dai carabinieri, da mesi l’adolescente era vittima di persecuzioni da parte dei suoi compagni ma per paura di ritorsioni non aveva mai detto nulla a casa ai suoi familiari. Fino al giorno del pestaggio, quando i segni sul suo corpo non gli hanno consentito di nascondere ancora una volta ciò che stava vivendo. Così i genitori si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Luzzara presentando denuncia.

Tutti i ragazzini denunciati frequentano la stessa scuola della vittima – I ragazzini denunciati frequentano tutti lo stesso istituto scolastico della vittima. Secondo la ricostruzione dei militari, quel giorno – probabilmente dopo l’ennesima giornata di sfottò – all’uscita da scuola i bulli hanno accerchiato la vittima mentre stava per tornare a casa per impedirgli di fuggire, hanno preso il suo zaino buttandolo a terra, per poi gettare a terra anche lo stesso ragazzo. Lo hanno quindi pestato con caldi e pugni e poi erano scappati via.