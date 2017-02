Si aprirà lunedì prossimo davanti alla Corte delle Assise Criminali presieduta dal giudice Mauro Ermani il processo, il primo in Ticino per un caso simile, per un uomo di quarantasei anni residente nel distretto di Lugano accusato di aver avuto rapporti sessuali a pagamento con almeno sette minorenni. Ragazzine asiatiche che l'uomo avrebbero "scelto" grazie a un’organizzazione nelle Filippine che metteva in vendita in rete le minorenni. Secondo quanto si legge sul sito Rsi.ch, che ha riportato la notizia, tra il 2010 e la primavera del 2016, quando è scattato l’arresto, il "turista del sesso" sarebbe andato tredici volte nelle Filippine. Lì i protettori locali gli facevano trovare ogni volta, in una camera d’albergo, le ragazzine che lui sceglieva da casa al computer.

L'uomo ha confessato le sue responsabilità ed è attualmente in carcere – I reati ipotizzati sono quelli di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e pornografia. Il quarantaseienne, che avrebbe confessato le sue responsabilità, è attualmente rinchiuso in carcere. Sarebbero state proprio le sue ammissioni a permettere di ricostruire quanto accaduto. Ora rischia una condanna a una pena superiore ai cinque anni di carcere.