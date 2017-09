Quarantaquattro migranti sono giunti la scorsa notte nella spiaggetta di Grotticelle, a Lipari, arrivando probabilmente a bordo di una barca a vela. La notizia ha immediatamente destato grande clamore, sia per le modalità sia perché si tratta del primo sbarco nell’arcipelago delle Isole Eolie.

I migranti, tra cui sette bambini e otto donne, sarebbero arrivati nel cuore della notte portati da una barca a vela. Questa li avrebbe lasciati a poche decine di metri dalla spiaggetta, accessibile solo via mare, non distante dalle terme di San Calogero. Da lì, i migranti avrebbero proseguito con dei barconi. Al momento non è stata trovata nessuna traccia né della barca a vela né dei gommoni, la cui ricerca è adesso al centro delle indagini avviate dalla Guardia Costiera locale.

Ad allertare i militari, questa mattina, sono stati i pescatori della zona. I migranti sono stati così recuperati e trasportati al Porto di Pignataro dove sono poi stati visitati dai medici del 118. I profughi sono 49 e sono tutti iracheni. Hanno lasciato le Eolie con la motovedetta Cp per essere trasferiti a Messina al Centro d'accoglienza. Due donne con bambini erano state accompagnate al pronto soccorso. I medici hanno accertato uno stato febbrile. Erano anche disidratate. Anche loro dopo essere state curate e rifocillate, successivamente sono state imbarcate sulla motovedetta della guardia costiera.