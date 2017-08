Claudia Manes, una turista originaria del Salento ma residente in Belgio, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la strada provinciale che collega Galatone a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. Il bilancio dello schianto è anche di tre feriti, due dei quali versano in gravi condizioni.

Il gruppo era a bordo di una Volkswagen Up di rientro da una serata trascorsa a una manifestazione a Leverano quando, nei pressi di una rotatoria, l'auto ha in un primo momento sbandato quindi è finita fuori strada per poi ribaltarsi e prendere fuoco. Determinante l'intervento di uno degli occupanti che, rimasto ferito in maniera lieve, è riuscito a uscire dalla vettura mettendo in salvo gli altri amici, prima che l'auto venisse avvolta dalle fiamme. Purtroppo per la giovane non c'è stato nulla da fare; gli altri due ragazzi feriti, entrambi ventenni di Nardò, sono stati trasportati in prognosi riservata all'ospedale Vito Fazzi si Lecce. Indagano gli agenti della Polstrada.

Quello che ha visto la morte di Claudia Manes non è stato però l'unico incidente mortale del fine settimana: un altro infatti si è verificato lungo la strada provinciale che collega San Vito dei Normanni alla marina di Specchiolla: a perdere la vita un 17enne, Andrea Epifani, mentre altri due giovani versano in gravi condizioni e sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale Perrino di Brindisi. I fatti si sono verificati attorno all'una di notte tra sabato e domenica. Stando a quanto emerso i tre si trovavano a bordo di una Renault Twingo: alla guida un altro 20enne, rimasto illeso. Per case non ancora chiare la Twingo è andata a sbattere contro un palo che si trova sul ciglio della carreggiata. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.