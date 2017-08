Quella che doveva essere una romantica proposta di matrimonio tra le nuvole ha rischiato di trasformarsi in un dramma. E sicuramente ricorderanno per molto tempo questo fuori programma così adrenalinico Paul e la sua fidanzata. L’uomo, un trentatreenne americano che aveva scelto l’Italia per una vacanza insieme alla compagna trentaquattrenne, voleva appunto dare l’anello di fidanzamento alla sua amata e così chiederle di sposarlo mentre erano in volo nella zona di Padova ma in quei momenti la mongolfiera è stata costretta a un atterraggio di emergenza in località Chiesanuova. L’incidente è avvenuto sabato mattina e fortunatamente nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita.

Mentre erano in volo il pilota si è reso conto della scarsa disponibilità di metano – Il velivolo con a bordo i due promessi sposi americani era partito da Rubano poco prima e fa parte della flotta dell’associazione mongolfiere libere. Quando il pilota si è reso conto della scarsa disponibilità di metano, forse consumato in abbondanza a causa del forte vento, ha cominciato la discesa d’emergenza portando il mezzo in un campo. E mentre il grande pallone si accasciava al suolo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Padova e un’ambulanza del Suem, che è subito rientrata prontamente in centrale.