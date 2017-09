Era il primo settembre del 2016 quando, per la prima e anche ultima volta, si è presentato in una scuola di Casalecchio di Reno per potersi assicurare un posto fisso all'istituto tecnico commerciale Salvemini e poi usufruire subito della legge 104 per assistere un parente malato vicino a casa.

Ebbene, l'insegnante ha certamente usufruito di un suo diritto ma a destare una certa curiosità è stata nei giorni scorsi una richiesta da parte dello stesso docente: un'aspettativa di tre anni, pagata, per effettuare un dottorato di ricerca in un’università telematica con sede a Malta. "Per fare questo dottorato via web – racconta il Corriere – il professore ha chiesto alla scuola dove è stato assunto di avere lo stipendio per tre anni e di non insegnare. Anche questo lo consente la legge. E gli consente anche di chiedere lo stipendio, se il dottorato di ricerca è senza borsa. Siccome per fare un dottorato di ricerca in un’università telematica straniera bisogna ovviamente pagare e non sono previste borse, il docente ha legittimamente chiesto di assentarsi dal Salvemini tutti e tre gli anni del dottorato con tanto di stipendio".

Carlo Braga, preside dell'istituto, si è però appellati a una legge del 2010 che prevede che l’aspettativa venga concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze di servizio dell’amministrazione: "Ho opposto diniego — dice — alla richiesta di aspettativa, facendo una valutazione complessiva della situazione". C'è da aspettarsi un ricorso da parte dell'insegnante.