Follemente geloso della moglie, aveva deciso di controllarla ogni secondo della sua giornata, installando una telecamera anche in casa. Per questo motivo un pachistano di 48 anni è stato allontanato dall'abitazione che condivideva con la donna a Prato e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla stessa vittima. La misura cautelare, chiesta dal sostituto procuratore Valentina Cosci e firmata dal giudice per le indagini preliminari Cataudella, è stata notificata ieri, 17 luglio, dalla polizia municipale all’uomo, che è stato così costretto a fare le valigie e trovarsi un'altra sistemazione.

Geloso della moglie, la controlla con le videocamere.

Secondo le ricostruzioni, quella nei confronti della moglie era diventata una vera e propria ossessione che l'aveva portato al punto di proibire alla consorte qualsiasi contatto con altre persone, pretendendo che non uscisse mai di casa da sola. Esasperata da questa situazione, la donna alla fine aveva trovato il coraggio di denunciare il trattamento riservatole dal consorte alla polizia. Secondo il suo racconto, poi appurato dalla squadra di pg della Municipale, l'uomo, che lavora come traduttore per alcune aziende di import-export, aveva piazzato in casa una telecamera per controllare chi entrava e chi usciva nell’abitazione. Anche per andare a fare le commissioni più banali, come una semplice spesa, la moglie era costretta a portarsi dietro i tre figli, un adolescente e due più piccoli, l'ultimo dei quali nato in Italia. Il marito è ora indagato per maltrattamenti.