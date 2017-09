Sta creando non pochi disagi il blocco delle consegne di SDA Courrier, controllata di Poste Italiane. La SDA Express – che fa consegne anche per Amazon – è infatti stata bloccata da un maxi sciopero, con picchetti e tafferugli, davanti a quattro grandi centri di smistamento, quello di Carpiano (Milano), Bologna, Roma e Piacenza, gestiti da cooperative esterne.

La protesta è stata innescata dal trasferimento dell’appalto di movimentazione della sede di Carpiano dalla cooperativa Team Coop del consorzio Cpl alla cooperativa Siviglia del consorzio Ucsa. Trasferimento che il sindacato Slo Cobas ha accettato mentre lo Si Cobas non ha voluto firmare scatenando gli scioperi. “Abbiamo via via limato le distanze, eravamo pronti a chiudere” assicurano da Si Cobas, tra le cui file si teme una futura ristrutturazione, esclusa però dall’azienda: “È un settore a volumi crescenti, vogliamo aumentare la capacità produttiva, non diminuirla” spiega l’ad Paolo Rangoni. A Bologna è intervenuto il prefetto, a Milano è stata chiamata la polizia e lunedì è previsto un incontro in prefettura.

Ma intanto allo stabilimento di Carpiano della Sda ci sono 70 mila pacchi fermi da almeno 15 giorni. Il rischio ora è quello di compromettere la stagione più proficua, quella natalizia, con clienti sempre meno soddisfatti del servizio. “Contiamo di tornare in poche settimane ai turni normali con volumi a regime (150 mila pacchi al giorno, ndr). Nel frattempo non caleranno i posti di lavoro ma soltanto le ore” spiega ancora Rangoni.

“Chi blocca in modo selvaggio l'attività mette a repentaglio tutti i lavoratori, coinvolgendo circa 1.500 lavoratori dipendenti ed oltre 8.000 lavoratori degli appalti. La perdita di attività dell'azienda sta producendo una riduzione dell'occupazione di oltre il 60%, generando un gravissimo problema occupazionale su tutto il territorio” afferma Giulia Guida segretaria nazionale della Filt-Cgil, che insieme a Fit Cisl e Uiltrasporti hanno chiesto un incontro con i Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico e del Lavoro per affrontare il caso Sda. Quest’ultima da parte sua ha annuncia di ritirare solo pacchi sotto ai cinque chili, ma ormai da giorni si riscontrano depositi in continuo aumento, ritardi e proteste di destinatari e lavoratori. “Crescono le giacenze, i ritardi e i costi di lavorazione tra interi turni di straordinari e festivi svolti” spiega Pierluigi Daccò (Slc Cgil).