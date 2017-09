Drammatico incidente lungo la riva del fiume Nure a Carmiano di Vigolzone (Piacenza). Una 70enne è morta dopo essere stata travolta da un grosso ramo che il marito stava tagliando lungo il greto del torrente. Almeno stando al racconto dell’uomo che, subito dopo l'accaduto, sarebbe stato preso dal panico e, invece di chiamare i soccorsi, è corso in paese. La dinamica esatta dei fatti è comunque ancora al vaglio dei carabinieri del Nucleo investigativo, e dei colleghi della Compagnia di Piacenza, che stanno svolgendo le indagini e i rilievi. La vittima, colpita in pieno alla testa, ha riportato una vasta e profonda ferita al cranio che le è costata la vita. I sanitari giunti sul posto poco dopo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La versione del marito, benché al momento plausibile, è ancora al vaglio della Procura di Piacenza. L’uomo, trovato ancora sotto choc, ha raccontato ai militari dell’Arma di essersi recato lungo il greto del fiume per fare legna insieme alla coniuge. Una volta attivata la motosega avrebbe tagliato un grosso tronco che ha travolto la donna, uccidendola. Terrorizzato per la sciagura, il marito si sarebbe allontanato per cercare aiuto. Stando a quanto si apprende dai carabinieri, la versione dei fatti apparirebbe congruente con i rilievi effettuati sul cadavere. Il sostituto procuratore Emilio Pisante ha comunque disposto l’autopsia sul cadavere della 70enne.