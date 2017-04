Dramma a Conselve, in provincia di Padova: un bambino di quasi tre mesi (nato il 5 febbraio 2017) è stato trovato morto dalla madre questa mattina nel camper in cui viveva con i suoi genitori e fratelli. Il piccolo faceva parte di una famiglia molto numerosa di origine nomade. Erano circa le 10 quando la madre, 33enne, ha provato a svegliarlo. Quando si è accorta che il neonato non dava segni di vita, ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del neonato, oltre ai carabinieri della Compagnia di Abano. Stando ai primi accertamenti del medico, a provocare la il decesso del bambino sarebbe stato un rigurgito nel sonno che l’avrebbe soffocato. Il sopralluogo dei militari ha escluso responsabilità di terzi, ma la procura ha comunque disposto accertamenti esterni sul corpicino del piccolo.