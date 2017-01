Si arricchisce di nuovi particolari, sempre più scabrosi, la vicenda che vede protagonista don Andrea Contin, parroco di San Lazzaro di Padova. Don Andrea, ex avvocato di 48 anni diventato prete in tarda età, è accusato dalla procura di Padova di violenza privata, favoreggiamento-sfruttamento della prostituzione e pure porto abusivo d’armi. Tutto è nato dalla denuncia di una donna di 49 anni che ha ammesso davanti ai carabinieri di aver avuto una storia d’amore con il sacerdote dal 2012, una storia però diventata così violenta da farla finire in ospedale. La donna, che si era avvicinata a don Andrea durante il periodo di separazione dal marito, ha raccontato di rapporti sessuali anomali in canonica, di incontri con altri uomini organizzati da lui, di aver avuto la sensazione di essere entrata in un giro di prostituzione anche perché qualcuno le offriva del denaro. E poi ha raccontato di aver subito minacce dal parroco, sia fisiche che verbali.

Tutte le amanti di don Andrea – Dopo questa prima denuncia, i carabinieri sono intervenuti nella canonica per una perquisizione che ha dato frutti imprevisti: in una stanza hanno trovato sex toys, dvd hot catalogati con nomi di papi, catene, fruste, stivali con tacchi a spillo e una videocamera. E i carabinieri hanno poi trovato altre donne che hanno confessato di aver avuto delle relazioni con don Andrea e confermato di fatto la versione della prima amante. Almeno in sette, come scrive il Corriere, hanno detto di aver avuto col sacerdote dei rapporti consenzienti e solo in un caso poco desiderati. Le audizioni sono comunque ancora in corso per cui è possibile che il numero delle donne coinvolte nello scandalo della parrocchia padovana possa aumentare. Finora, sarebbe emerso un tratto comune alle varie storie: tutte le donne avrebbero raccontato di essersi avvicinate al sacerdote durante un momento di crisi dei loro matrimoni. E tutte avrebbero parlato delle orge che don Andrea proponeva loro.