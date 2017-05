Ancora paura a Parigi, a neanche 24 ore dall’elezione del nuovo Presidente della repubblica, Emmanuel Macron. Agenti di polizia sono entrati nella hall della Gare du Nord, una delle principali stazioni ferroviarie della capitale, quando erano circa le 23 e 15 e hanno fatto allontanare tutte le persone presenti nella hall. Il piazzale antistante è stato chiuso e gli ingressi della metro sono stati presidiati dai poliziotti. Quindi le forze dell’ordine hanno perquisito il Tgv proveniente da Valenciennes, a nord della Capitale, bloccando i passeggeri dentro i vagoni in attesa di fare le verifiche necessarie. I servizi di un "Paese partner" avrebbero segnalato la presenza di tre sospetti terroristi, scrive Le Parisien. Su Twitter la prefettura di Parigi si è limitata a riferire di "un'operazione di verifica", terminata alle 2. Solo allora, quando i controlli delle forze speciali hanno dato esito negativo, la situazione sarebbe tornata alla normalità.

I tre sospettati sono Bital Al Marchohi, 21 anni, Zabihullah Sarwari, 29, e Tarik Jadaoun, 29. I primi sarebbero originari del Belgio, Sarwari è dell'Afghanistan."Questi individui sono stati segnalati dalla Direzione Generale per la Sicurezza Interna", si legge in un comunicato delle autorità francesi. "Potrebbe tornare in Francia per condurre un attacco in nome dello Stato islamico".

Non si placa dunque l'allerta terrorismo in Francia, neanche all'indomani delle elezioni che hanno sancito la vittoria del candidato di En Marche! Elezioni che, del resto, erano cominciate proprio all'insegna della paura dopo l'attentato sugli Champs Elysées. Secondo quanto riportano i media francesi, i tre individui in questione, i cui profili sono stati segnalati venerdì agli 007 francesi da un Paese partner, sono considerati “pericolosi”. Da venerdì sono stati segnalati a Parigi, Bordeaux e Marsiglia, facendo partire ogni volta la macchina della sicurezza per congiunture di questo tipo. Su Twitter, diversi viaggiatori hanno ammesso di essere rimasti bloccati all’interno dei treni prima dell’ingresso in stazione. Gare du Nord è una delle più grandi stazioni ferroviarie d’Europa, da cui partono, tra l’altro, i treni superveloci per Londra, Bruxelles, Amsterdam e Colonia.