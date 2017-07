Si chiama Valentina Castiglia, 25 anni, la giovane donna trovata morta nella serata di ieri in corso dei Mille, a Palermo. L'identificazione è avvenuta nelle scorse ore: il corpo della ragazza, che da anni era senza fissa dimora, è stato trovato senza vita e seminudo da un passante tra due automobili, nei pressi della stazione centrale. Sulle cause del decesso stanno svolgendo le indagini gli agenti della Squadra Mobile della polizia di Palermo.

Quando è stata trovata la 25enne non aveva con sé i documenti e indossava abiti succinti. La svolta è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando una donna che vive a Bruxelles ha scritto alla redazione di PalermoToday, che aveva diffuso per primo la notizia del ritrovamento: “Temiamo possa trattarsi di mia nipote. E’ bassina, ha i capelli neri e ricci. Da diversi anni è andata a vivere con uno zingaro. Chiedeva l’elemosina e si vestiva come loro”. Dopo uno scambio di comunicazioni con gli inquirenti il padre della ragazza è stato contattato per essere ascoltato dagli uomini della Squadra Mobile. La conferma è arrivata nel giro di qualche ora: quel cadavere, il secondo nel giro di 15 giorni ritrovato nella zona, è proprio quello di Valentina.

E' stata la madre, che si trovava in Belgio per fare visita a dei parenti, a raccontare chi era Valentina Castiglia: “All’età di diciotto anni è andata via da casa. Abbiamo fatto il possibile affinché tornasse ma ormai aveva scelto questa vita con Paolo. Non conosciamo neanche il suo cognome”. L'uomo sicuramente verrà ascoltato dagli inquirenti per cercare di ricostruire le ultime ore della vita della ragazza. Tra le piste seguite dagli inquirenti ci sono quella del malore o di un'overdose. Sarà l'autopsia a dire come è morta la enne.