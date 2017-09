Mentre era alla guida della sua vettura aveva deciso di prendere il telefonino e filmarsi per apparire in diretta facebook ai suoi amici, ma dopo appena qualche minuto dal filmato ha improvvisamente sbandato finendo con la vettura su un pilone dell'illuminazione e rimanendo ucciso. Così è morto nella mattinata di domenica un 31enne di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, Yassine Harchi.

Inutili i soccorsi medici per il giovane di origini marocchine che è morto praticamente sul colpo. I medici del Suem, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri di Abano, hanno tentato di rianimarlo in tutti i modi ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il tragico incidente stradale poco prima delle 8 nel territorio del comune di San Pietro Viminario, sempre nel Padovano. L'uomo, intorno alle 7.39 del mattino, aveva postato online il filmato in diretta nel quale si mostrava sorridente mentre faceva smorfie, cantava e inquadrava in sequenza la strada, se stesso e il cruscotto con il contachilometri dell'auto.

Appena poco dopo la diretta, però, il fatale schianto. Intorno alle 7.50, mentre percorreva una strada di campagna, molto più stretta rispetto a quella a più corsie visibile nel video, il giovane ha perso il controllo della vettura che è finita fuori carreggiata in un fossato, arrestandosi solo dopo un violento impatto contro un palo dell'illuminazione.