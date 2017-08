A pochi mesi dalla terribile fine di Angelo, il cane massacrato e seviziarono brutalmente fino alla morte, dalla Calabria purtroppo arriva un nuova storia di orrore e violenza da parte degli uomini contro un animale. Questa volta la vittima è Billy, un cane randagio che si aggirava da tempo per le strade di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, dispensando buonumore a chi lo incontrava. Per la sua indole docile infatti era amato da molti che spesso gli portavano cibo e acqua e addirittura in Paese era stata avviata una raccolta fondi per vaccinarlo che aveva avuto un gran successo.

Nonostante questo, però, la mano senza scrupoli di alcuni ha messo fine alla sua esistenza in maniera atroce. Come denunciano gli attivisti locali del Movimento animalista, infatti, durante la festa del paese, nei giorni scorsi, il povero animale è stato avvicinato da qualcuno, percosso, impiccato ed infine infilzato con un oggetto appuntito. Un gesto che ha provocato sdegno e rabbia in molti cittadini della zona anche se fino ad ora non è stato possibile accertare i responsabili dell'accaduto.

In campo è scesa anche l'amministrane cittadina locale. "Siamo profondamente dispiaciuti, era parte integrante del paese, un cane giocherellone, una presenza fissa. Ci auguriamo che venga fatta luce sulla vicenda", ha spiegato il presidente del Consiglio comunale che era tra chi accudiva il povero Billy. "L’amministrazione comunale ha già avviato tramite la polizia municipale le indagini per individuare i colpevoli e farà di tutto affinché simili episodi non abbiano più a ripetersi. Pertanto invito tutti coloro i quali abbiano potuto vedere o sapere qualcosa che possa aiutare a identificare i responsabili, a rivolgersi alla polizia municipale, al sindaco oppure ai carabinieri", ha scritto anche il sindaco della città