Oroscopo Fanpage dal 22 al 28 maggio 2017 – a cura di Pierre Newton

“Cuore, cuore, cuore mio tornato sono… torna maggio e torna l’amore: fa’ di me quello che vuoi! torna maggio e torna l’amore: fa’ di me quello che vuoi” Sono versi della canzone napoletana “Era di maggio” scritta dal poeta Salvatore di Giacomo. Maggio è ora nella sua pienezza: tiepido, profumato e vitale. Perdiamoci tra i suoi giorni non facendo cadere a terra neanche un’attimo di vita. Le stelle benedicono.