Oroscopo Fanpage dal 15 al 21 maggio 2017 – a cura di Pierre Newton

“Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia” dice l’Amleto di Shakespeare all’amico, sottolineando come la ragione non possa spiegare tutto. Di questo spirito si alimenta questo oroscopo: a volte ciò che non è razionale assume più significato perfino della scienza. Vivi col cuore e con la mente.