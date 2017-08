Una bambina di quattro anni ha rischiato di annegare alla Feniglia di Orbetello, in Toscana. La piccola, secondo quanto si è appreso, è stata recuperata in gravi condizioni e soccorsa subito da due dottoresse che si trovavano in vacanza e che hanno raccolto l’allarme degli altri bagnanti. L’intervento dei medici, che hanno tentato di rianimare la bambina praticandole anche un massaggio cardiaco, è durato diversi minuti. L’incidente è avvenuto nella giornata di domenica quando la piccola, una bambina toscana, si trovava sulla spiaggia della Feniglia insieme alla sua famiglia.

La piccola portata in ospedale in elicottero – Dopo il primo intervento sulla spiaggia la bimba è stata soccorsa in una postazione fissa della Croce Rossa e sono quindi intervenuti sul posto i medici del 118 arrivati con l'elicottero Pegaso. A quel punto la bambina è stata portata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La bambina è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata: le sue condizioni sono definite “molto gravi”. Del caso si occupa la Capitaneria di Porto Santo Stefano.