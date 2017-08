Un imprenditore metalmeccanico di 61 anni si è tolto la vita nella sua azienda nei pressi della cità di Umbertide, in provincia di Perugia, dopo aver lasciato sulla scrivania del suo ufficio un biglietto con le motivazioni del suo gesto: dal momento che la banca non gli avrebbe più fatto credito, non sarebbe riuscito a pagare gli stipendi degli operai. Gabriele Bartolini – titolare della Cobem e di altre società con un totale di 130 addetti – si è impiccato dopo che i dipendenti avevano deciso di scioperare per il mancato pagamento di alcune mensilità.

Proprio nei prossimi giorni Bartolini avrebbe dovuto incontrare i sindacati con lo scopo di riuscire a trovare un accordo. Stamattina però un collaboratore l’ha trovato morto in un sottoscala. Anche l'amministrazione comunale ha espresso "profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo" che si è tolto la vita "a causa della difficile situazione economica che non riusciva più a sostenere. La morte di Bartolini ha subito destato grande sconcerto e preoccupazione in tutta la città di Umbertide, sia per le circostanze drammatiche che hanno indotto l'imprenditore a compiere l'estremo gesto, sia per le condizioni dei lavoratori che da tempo non percepivano più regolare stipendio". Anche il sindaco Locchi. spiega il Comune, "si è detto profondamente preoccupato ed è intervenuto mettendo a disposizione delle organizzazioni sindacali il Centro socio – culturale San Francesco per il giorno di lunedì 7 agosto, alle ore 16, quando si terrà un incontro per discutere di quanto accaduto".