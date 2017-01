Un giovane di trenta anni si è sentito male venerdì sera davanti alla fidanzata che ha immediatamente chiamato i soccorsi e tentato di scuoterlo, ma inutilmente. Il trentenne si chiamava Mauro Marsiglioni ed era un militare. Originario della provincia di Viterbo, Mauro si è sentito male ed è morto nella casa di Savorgnano – frazione di San Vito al Tagliamento, Pordenone – in cui viveva da circa un anno insieme alla sua compagna. Come raccontano i media locali, la tragedia è avvenuta venerdì sera intorno alle 20: il giovane aveva detto alla fidanzata di non sentirsi molto bene e, nonostante fosse ancora presto, per questo aveva deciso di andarsene a letto. Ma il militare non sarebbe neanche riuscito a raggiungere il letto: ha barcollato e si è accasciato improvvisamente sul pavimento, bianco in volto, davanti agli occhi della sua compagna.

Inutile l’intervento del 118 – È stata la donna a chiamare i soccorsi quando ha visto il fidanzato a terra ma Mauro già non rispondeva. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma i tentativi di rianimare il trentenne si sono purtroppo rivelati inutili: Mauro non ha più ripreso conoscenza. Da quanto è emerso finora, potrebbe essere stato un problema cardiaco a causare la morte di Marsiglioni. Anche suo padre, diversi anni fa, era morto in circostanze simili, sempre per un problema cardiaco.