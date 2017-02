Nessuna indennità di disoccupazione verrà erogata per quest'anno ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione come il co.co.co e il co.co.pro. Ad annunciarlo è l'Inps, che con una nota diffusa questa mattina ha spiegato che per a partire dal primo gennaio 2017 i collaboratori continuati e coordinativi e a progetto privi di partita Iva e iscritti alla gestione separata dell'Inps non riceveranno alcuna indennità di disoccupazione nel caso dovessero rimanere senza lavoro perché l'istituto "non è stato oggetto di proroga per gli eventi intervenuti dal primo gennaio 2017", mentre nulla cambia per chi invece è rimasto disoccupato prima di questa data.

La Dis-Coll, introdotta nel 2015 in via sperimentale dal governo Renzi, prevedeva l'erogazione di un assegno a tutti i collaboratori rimasti disoccupati purché avessero versato almeno tre mesi di contribuzione a partire dall'anno solare precedente alla perdita del lavoro. La prestazione garantiva ai disoccupati un assegno pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all’importo di 1.195 euro, ma in ogni caso l’importo totale non poteva superare la misura massima mensile di 1.300 euro e per non più di 6 mesi, parametrati al numero di contributi versati dal collaboratore. L'abrogazione dell'indennità di disoccupazione dei collaboratori interesserà una platea complessiva di circa 300mila soggetti in totale. Rispetto ai lavoratori titolari di contratti da dipendente a tempo determinato e indeterminato, i collaboratori a progetto che subiranno involontariamente la perdita del proprio posto di lavoro non avranno diritto a ricevere alcuna prestazione a sostegno del reddito.