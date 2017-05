"Ciao Lorys, voglio ricordarti felice come lo eri quando praticavi il tuo sport preferito, il taekwondo. Non potrò mai dimenticare i piccoli calci che davi in palestra durante le lezioni. Avresti meritato di calciare per tutta la vita e di diventare un campione. È così che ti immagino adesso, come un piccolo campione perché da oggi vivrai anche attraverso questo progetto e questa palestra che tutti chiameranno con il tuo nome", inizia così la lettera che Davide Stival ha scritto al figlio Lorys, ucciso il 29 novembre 2014 dalla madre Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di reclusione.

Lorys Stival praticava il taekwondo.

La lettera di papà Davide è stata letta in occasione dell'inaugurazione della palestra dedicata a Lorys: una promessa che il sindaco di Santa Croce Camerina, Francesca Iurato, aveva fatto proprio ai nostri microfoni il 18 ottobre 2016, all'indomani dalla sentenza di condanna di Veronica Panarello. Si tratta di un impianto sportivo, sito nel comune in cui abitavano gli Stival, che comprende un campo di basket, pallavolo, pallamano e tennis.

Il piccolo Lorys, tra l'altro, praticava con grande passione il taekwondo (arte marziale coreana, ndr) in una palestra di Santa Croce Camerina. Al piccolo, strangolato dalla madre, piacevano le macchine, i camion e i lunghi viaggi col padre. Era un bambino riservato ma molto sveglio. "Il regalo che ti ha fatto la tua insegnante, il kimono con il quale hai vinto i campionati, fa di te un campione. Sono sicuro che adesso lo indossi tu quel kimono mentre insegni agli angeli come calciare" ha concluso Davide Stival, visibilmente emozionato e accompagnato dal suo difensore. "È stata una bella festa, un'occasione che ha disteso il viso di Davide. L'ho visto sereno, soddisfatto e compiaciuto che il nome di Lorys verrà ricordato ogni giorno dagli sportivi di Santa Croce Camerina" ha dichiarato a Fanpage.it l'avvocato Daniele Scrofani.

Il papà di Lorys ha trovato un lavoro.

Il papà del piccolo Lorys, nel corso della cerimonia, non ha mai nominato la moglie Veronica Panarello (con la quale ha interrotto ogni rapporto) e non è voluto entrare nel merito delle vicende processuali visto che il prossimo 6 luglio, dinanzi alla Corte d'Assise d'appello di Catania, comincerà il processo di secondo grado. "La condanna di Veronica? Non ho festeggiato, per noi non è stata una vittoria" ha dichiarato, nel corso della trasmissione tv "Nero – dietro la notizia" (su Video Regione) il pm Marco Rota che, a proposito del ritrovamento del corpicino del piccolo Lorys, ha aggiunto: "Fu una scena tremenda, le forze dell'ordine presenti provarono angoscia e disagio".

La bella notizia è che Davide Stival ha trovato lavoro, essendo stato assunto da un ditta che si occupa di vigilanza privata nei capannoni.