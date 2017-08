È stata molto probabilmente una bomba artigianale confezionata con della polvere pirica a far saltare in aria, intorno alle 2 e 40, un bancomat a Baggiovara, frazione alle porte di Modena. Protagonista è una banda di ladri specializzati che ha mandato in frantumi lo sportello automatico della filiale Bper di via Jacopo da Porto Sud. Lo sportello è stato letteralmente sventrato e i detriti sono volati a molti metri di distanza, banconote comprese.

I malviventi, che da come si sono mossi si direbbe dei ‘professionisti' del settore, sono riusciti ad arraffare una fetta importante dei contanti volati aria – pare, al momento, tra i 40 ed i 50mila euro – mentre un numero notevole di banconote è invece rimasto a terra, davanti a ciò che rimaneva dello stesso bancomat. Quindi sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre in banca era già scattato l'allarme dopo l'esplosione. Sul caso sta indagando la Polizia di Stato, che dopo un primo sopralluogo ha chiesto l'intervento della Scientifica per effettuare i rilievi del caso.