C’è un gioco che negli ultimi tempi sta spopolando un po’ ovunque e che recentemente è arrivato anche in Italia. Si tratta del Fidget Spinner, un piccolo dispositivo rotante che grazie a una serie di cuscinetti a sfera è in grado di girare a tutta velocità sul suo asse. Un gadget (che per i creatori rappresenta un valido oggetto per combattere stress, ansia, iperattività e stanchezza) che in poco tempo è diventato di tendenza tra i giovani americani e non solo. Tanti ragazzi lo utilizzano quotidianamente per sfidare gli amici tra chi riesce a tenerlo in equilibrio su un dito o chi riesce a farlo girare più velocemente. Tra gli appassionati del Fidget Spinner c’è anche Isaac, un bambino australiano di undici anni che però, secondo quanto ha raccontato sua madre, ha rischiato di farsi seriamente del male con questo oggetto. Il bambino, infatti, stava giocando con gli amici mostrando i trucchi che aveva imparato quando il suo fidget spinner gli ha provocato una ferita che non gli permette di vedere con la coda dell’occhio. Secondo la madre Molly, Isaac è stato fortunato a non perdere l’occhio.

Il nuovo giochino dei più giovani già vietato in molte scuole – Molly ha raccontato la storia di suo figlio ai media australiani per mettere in guardia gli altri genitori sui potenziali pericoli di questa nuova mania dei più giovani. La mamma di Isaac non è comunque l’unica persona a considerare pericolosi questi giochi. Non sono poche, infatti, le scuole che ne hanno vietato l’uso in classe soprattutto perché, secondo gli insegnanti, non è altro che una distrazione per i ragazzi. Per il momento già molti istituti statunitensi e britannici hanno vietato il fidget spinner, tra le proteste dei ragazzi e anche di alcuni genitori.