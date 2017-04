L’Italia centro-settentrionale ha dovuto fare i conti in queste ore con una perturbazione che ha portato piogge su gran parte della penisola. Anche oggi, venerdì 28 aprile, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, al mattino il tempo sarà ancora instabile al Nord con locali temporali e rovesci, più diffusi sull'arco alpino. Piogge forti interesseranno il Lazio, anche con nubifragi su Roma e sul Frusinate. Piove anche in Abruzzo e Molise ed entro sera qualche precipitazione potrebbe interessare la Campania. Saranno però le ultime piogge in quanto a partire da domani il tempo tenderà a migliorare. Domani, sabato 29 aprile, un rapido passaggio temporalesco o piovoso potrebbe interessare al mattino le coste tra Veneto ed Emilia Romagna e qualche pioggia veloce anche regioni del Sud quali Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Sul resto della penisola, invece, secondo i meteorologi il tempo sarà soleggiato.

Domenica 30 aprile giornata soleggiata ovunque – Domenica 30 aprile sarà una giornata prevalentemente soleggiata su tutte le regioni dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Prevista qualche nuvola solo su Piemonte e alta Toscana, ma senza altre conseguenze. In nottata però il tempo peggiorerà in Piemonte, dove arriveranno delle piogge. Lunedì, festa del Primo maggio, sarà un’altra giornata di sole su gran parte della penisola ma su Toscana, Umbria e Marche potrebbe arrivare qualche temporale.

Festa dei lavoratori con temperature in diminuzione – Per quanto riguarda le temperature, i valori notturni sono in diminuzione con clima decisamente fresco di primo mattino mentre i valori massimi in graduale aumento con valori spesso vicini ai 20 gradi o localmente di poco superiori. Nuova diminuzione dei valori massimi previsti per lunedì primo maggio, Festa di lavoratori.